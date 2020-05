Франция В Лил получили много оферти за звездата си 31 май 2020 | 19:14 - Обновена Прочетена 213 0



21-годишният Осимен се присъедини към Лил миналото лято от Шарльороа, но много бързо демонстрира качествата си и отбеляза 18 гола в първия си сезон в Лига 1. Интерес към него има от



Собственикът на Лил Жерард Лопес заяви, че не е под натиск да продава играчи, въпреки кризата с коронавируса, която се отразява финансово на всички клубове.



"Има множество оферти. Отхвърлихме една от английски клуб и една от испански през януарския трансферен прозорец. Това лято това продължава. Не искам да кажа имената на клубовете, които наддават, но мога да ви кжа, че офертите са няколко. Те са от три различни държави", заяви Лопес.



Victor Osimhen is hot transfer property with Lille saying it turned down offers from #LaLiga and #PremierLeague this January. Is the Nigerian bound for England? #Transfers #TransferRumours https://t.co/3b3UkvpyPB — Sportstar (@sportstarweb) May 31, 2020

Осимен пристигна в Лил за 10 милиона лири и подписа петгодишен договор. Сега клубът е напът да стигне до огромна печалба от трансфера му само 12 месеца по-късно.



"Не съм по продажбите. Миналата година хората не ни вярваха за офертите, които получихме за Пепе, а те бяха много. С Осимен е същата ситуация. От слуховете най-високата цифра, за която се говори като брой на предложенията, е най-близо до реалността", сподели още собственикът на клуба.

