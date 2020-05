Англия Английски национал: Подновяването на Висшата лига се ръководи от финансови мотиви 31 май 2020 | 16:02 - Обновена Прочетена 54 0









"Мотивите вероятно на 100% са финансови, а не са свързани с футбола. Мисля, че всички са съгласни, че "Проект Рестарт" се ръководи от финансови причини", заяви Мингс.



"Аз съм напълно "за" да играем отново, защото нямаме друг избор. Като играчи, ние бяхме последните, с които се консултираха. Това е, защото ние сме на дъното на приоритетите. Това не е проблем. Имахме мнение относно завръщането към тренировките, когато не бяхме задължени.



"As players, we were the last people to be consulted about Project Restart."



Tyrone Mings has spoken on the Premier League's "financially driven" return.



More: https://t.co/i1lCeq3Jfp pic.twitter.com/sBZBfXVCXm — BBC Sport (@BBCSport) May 31, 2020

Но щом ФА, правителството, УЕФА и Висшата лига казват, че трябва да се върнеш да играеш, няма значение какво мислят играчите. Връщаш се, защото е това или си аут", коментира играчът на бирмингамци.

