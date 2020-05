НБА Драфтът в НБА остава за септември 31 май 2020 | 14:59 Прочетена 166 0



Драфтът в Националната Баскетболна Асоциация вероятно ще се проведе на 25 септември, съобщава "Sports Illustrated". Събитието, в което тимовете избират най-добрите млади таланти, първоначално беше планирано за 25 юни, но на този етап Лигата си е поставила основната цел да доиграе сезона, който е спрян поради пандемията от коронавирус.



According to @AmicoHoops, the NBA is targetting September 25th for the Draft. — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 29, 2020 Миналата седмица комисарят на НБА Адам Силвър проведе онлайн конференция със собствениците и генералните мениджъри на клубовете, като обсъди с тях възможните формати и дати за рестартиране на сезона. В момента Лигата очаква да възобнови първенството на 31 юли, а официално решение трябва да дойде в четвъртък. Миналата седмица комисарят на НБА Адам Силвър проведе онлайн конференция със собствениците и генералните мениджъри на клубовете, като обсъди с тях възможните формати и дати за рестартиране на сезона. В момента Лигата очаква да възобнови първенството на 31 юли, а официално решение трябва да дойде в четвъртък. 0



