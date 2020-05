Йович остава трансферна цел номер 1 на Милан

Milan, il Real può abbassare le pretese su Jovic: Il nome più caldo per il mercato del Milan resta quello di Luka Jovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giovane serbo è uno dei principali obiettivi del club rossonero per l’attacco. https://t.co/7nYApzOCiG pic.twitter.com/BNhP9ZvTyk