Плановете в Серия А - от мач всеки ден до плейофи и алгоритми

Първенството ще бъде подновено на 20 юни, а според "Кориере дело Спорт" мачовете до края на сезона ще бъдат разпределени така, че всеки ден да има поне по един двубой. Програмата предвижда по два кръга на седмица.



Една от причините за разпределението е възможността да има срещи по телевизията всеки ден и всеки клуб да получи своята част от телевизионните права. Футболът в Италия може да се завърне още по-рано

Повечето мачове ще бъдат вечерни, тъй като Асоциацията на играчите отказа да се играе следобед през летните месеци юни и юли. Очакванията са понеделник и петък да има по един двубой от 22 часа българско време, вторник, сряда и четвъртък - два мача от 20 часа и 22 часа, а събота и неделя - по три срещи, като те да са от 18,15 часа, 20,30 часа и 22,45 часа.

Междувременно президентът на Италианската футболна федерация Габриеле Гравина обясни, че има План Б в случай на влошаване на ситуацията с пандемията или заразяване на повече играчи, което да доведе до изолиране на отбори и отлагане на мачове. Резервният план включва плейофи и плейаути, които да определят първите места и изпадащите.



#FIGC president Gravina tells the Gazzetta dello sport the #SerieA clubs aren't open to plan B (play off & outs). Plan C in case of suspension is freezing the table. But in both options Gravina states the current results (goaldifference, points home/away) will be decisive. pic.twitter.com/XkRekgthgP — LazioLand (@Lazio_Land) May 31, 2020

Ако първенството не може да завърши, е подготвен алгоритъм, по който да се определи класирането. Според Гравина той ще бъде одобрен преди подновяването на шампионата.



Шефът на италианския футбол разкри, че правителството е одобрило завръщането на футбола, тъй като са му били представени резервни планове в случай на отлагане или прекъсване на първенството.

