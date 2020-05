Баскетбол Два клуба се борят за гард на Барселона 31 май 2020 | 13:19 - Обновена Прочетена 138 0



Kevin Pangos'll become Free Agent when ACB season is over. Valencia & Panathinaikos seriously considering him. Pana's priorities for the starting PG spot: The Canadian & Lorenzo Brown with whom there are advanced talks — Varlas Nikos (@nikosvarlas) May 31, 2020 Панатинайкос обмисля привличането и на плеймейкъра на Цървена звезда Лоренцо Браун, като целта на гръцкият гранд е да си набави титулярен пойнт гард, който да заеме ролята на напускащия Ник Калатес. Панатинайкос и Валенсия следят с интерес ситуацията около играча на Барселона Кевин Пангос, който е с изтичащ договор с ще стане свободен агент през лятото. И двата клуба сериозно обмислят да се борят за подписа на 27-годишния гард, който така и не записа участие за каталунците през настоящия сезон. Трансферен удар за Барселона Причината за това бе счупена кост в лявото ходило, която трябваше да го извади от паркета за около 6 седмици. Периодът обаче значително се удължи и Пангос бе аут за целия сезон. Бившият възпитаник на колежа Гонзага се превърна в основен играч в Жалгирис, където изкара две години, а след това премина в състава на Барселона.Панатинайкос обмисля привличането и на плеймейкъра на Цървена звезда Лоренцо Браун, като целта на гръцкият гранд е да си набави титулярен пойнт гард, който да заеме ролята на напускащия Ник Калатес. 0



