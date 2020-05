Англия Десет положителни проби за COVID-19 от клубовете в Чемпиъншип 31 май 2020 | 13:03 Прочетена 74 0



копирано

Десет човека от осем клуба във втора дивизия в Англия са дали положителни тестове за новия коронавирус, потвърдиха от Английската футболна лига. Общо 1058 футболисти, мениджъри и треньори от 24 клуба са били тествани за новия Ковид-19. A total of 17 people from EFL clubs have tested positive for coronavirus in the latest round of testing. — Sky Sports (@SkySports) May 30, 2020 "Тези играчи или треньори, които са дали положителни проби, ще бъдат изолирани във връзка с изискванията на здравните власти. Тези, които са с отрицателни тестове, ще имат достъп до тренировъчните игрища", се казва в изявление на Лигата. Colchester United's players are set to return to the club's training base on Monday, ahead of plans to compete in the League Two play-offs, despite four people at the club testing positive for COVID-19. — Sky Sports (@SkySports) May 31, 2020 Клубовете от втора дивизия решиха единодушно да продължат сезона, който беше спрян през март.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 74

1