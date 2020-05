ММА Джон Джоунс: Освобождавай ме, Дейна! 31 май 2020 | 11:58 - Обновена Прочетена 948 0



копирано

Скандалът между Дейна Уайт и Джон Джоунс продължава с пълна сила. Шампионът на UFC поиска да бъде освободен от организацията след поредната размяна на реплики. След края на събитието в Лас Вегас Уайт изкоментира „Боунс“: .@JonnyBones doubles down on release request to Dana White: 'Put your money where your mouth is' https://t.co/TjbkdLiOWg — MMA Junkie (@MMAjunkie) May 31, 2020 „Джон можеше да е ЛеБрон Джеймс на този спорт. Винаги седя и си мисля какъв можеше да бъде, но сам се дъни“, Уайт сподели на пресконференцията. „Да си най-великият на всички времена не означава да взимаш 30 милиона долара. Трябва да можеш да продаваш, ако искаш такива приходи.“ По-рано боецът пожела да вземе колкото Дионтей Уайлдър, по думи на боса. You’re talking all that big guy stuff about not caring, put your money where your mouth is and release me from that contract — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 31, 2020 Джоунс реагира остро в социалните мрежи на репликата за ЛеБрон. „Репортерът поиска от Дейна да му покаже СМС-ите, а той 55 секунди му се обясняваше за мен. Добре се опитваш да ми оформиш образа на неблагодарник, който само ламти за още и още. Говориш всичко това за големия човек, на когото не му пука – сложи парите на устата си и ме освобождавай от контракта.“ Шампионът публикува още дузина отворени съобщения. „Ще направя повече пари в първия си боксов мач, отколкото в следващите три при Дейна Уайт взети заедно!“, гласи най-любопитният туит. Спекулира се, че е напълно възможно ONE FC да привлече „Боунс“ в редиците си, както стори с Деметриус Джонсън. Dana White: #UFC on ESPN 9 dedications to George Floyd, Albert Capanna were 'the right thing to do' #UFCVegas https://t.co/INWDkJK7tk — MMA Junkie (@MMAjunkie) May 31, 2020 boec.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 948

1