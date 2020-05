Англия Висшата лига обяви: 1130 теста за COVID-19, нито един положителен 31 май 2020 | 11:15 - Обновена Прочетена 59 0



копирано

Висшата лига обяви поредната си важна и положителна новина от последните дни. В четвъртък и петък са проведени поредната серия от тестове, дни след като официално бяха разрешени контактните тренировки на отборите. За този четвърти кръг от взимането на проби е бил разширен обсега на тестваните лица от 50 на 60 от всеки клуб. След направените общо 1130 изследвания на лица за COVID-19 няма нито една нова положителна проба, което е изключително добра новина. The latest batch of tests, which were conducted on Thursday and Friday this week, are the first to take place since clubs unanimously agreed a return to contact training. — Sky Sports (@SkySports) May 30, 2020 Част от футболистите в Англия изразяваха сериозни резерви относно своето здраве и бързането за подновяване на сезона във Висшата лига в последните няколко седмици, но впоследствие всички се съгласиха с преминаването към Фаза 2, която включва контактни тренировки и задоволство от приетия здравен протокол. Това бе потвърдено с официално съобщение и от ръководството на Премиър лийг. “Висшата лига може да потвърди, че на 28 и 29 май бяха направени 1130 теста на играчи и работещи в клубовете за COVID-19. Всички резултати са отрицателни”, се казва в съобщението. Вратарят Арън Рамсдейл от Вратарят Арън Рамсдейл от Борнемут Адриан Мариапа от Уотфорд , които в предишен етап на прегледите бяха с положителни проби, също са с отрицателни тестове за новия Ковид-19. Очаква се английското първенство да бъде подновено на 17 юни, като още 92 мача остава да бъдат изиграни до края на сезон 2019-2020. Двубоите от Висшата лига бяха прекратени принудително в средата на март. Във всеки един клуб от елита в Англия ще бъдат правени по общо 60 теста за коронавирус преди изиграването на мачовете. 0



копирано

Георги Коев Редактор отдел "Спорт" и "Футбол" Прочетена 59

1