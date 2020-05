ММА Тайрон Уудли отново напълно подчинен в октагона на UFC 31 май 2020 | 06:52 - Обновена Прочетена 153 0



(19-5-1 MMA, 9-4-1 UFC) разочарова при завръщането си в октагона след 15-месечна пауза, откакто загуби титлата в полусредна категория на UFC. Американецът бе напълно надвит (76-29 удари и 2-0 тейкдауна) от бразилския талант Гилбърт Бърнс (19-3 MMA, 12-3 UFC) в основното събитие на галавечерта UFC Fight Night 176 (UFC on ESPN 9) в Лас Вегас.

#UFCVegas results: Gilbert Burns (@GilbertDurinho) def. Tyron Woodley via unanimous decision (50-45, 50-44, 50-44)



#UFCVegas results: Gilbert Burns (@GilbertDurinho) def. Tyron Woodley via unanimous decision (50-45, 50-44, 50-44)

Full play-by-play: https://t.co/haHjw4ib3J pic.twitter.com/uCiEb7C2bc — MMA Junkie (@MMAjunkie) May 31, 2020 Тайрон Уудлиразочарова при завръщането си в октагона след 15-месечна пауза, откакто загуби титлата в полусредна категория на UFC. Американецът бе напълно надвит (76-29 удари и 2-0 тейкдауна) от бразилския талант Гилбърт Бърнсв основното събитие на галавечерта UFC Fight Night 176 (UFC on ESPN 9) в Лас Вегас. Dominant from start to finish! @GilbertDurinho #UFCVegas pic.twitter.com/gH2K4o4NSj — UFC (@ufc) May 31, 2020

A dominant performance by Gilbert Burns gives him the main event victory by decision over Tyron Woodley! pic.twitter.com/w8oxexdIWh — TSN (@TSN_Sports) May 31, 2020 Бърнс предложи най-добрата продукция в кариерата си и записа шеста поредна победа (50-45, 50-44, 50-44) в ММА, която със сигурност е и най-престижната от всички. Той даде заявка, че е готов да предизвика шампиона Камару Усман, защото доминацията му над Уудли приличаше доста на тази, която самият камерунец наложи над Тайрон миналата година.Уудли пък се отдалечи от възможността да си върне пояса, а и не показа нищо от това, което се предполагаше, че е научил при посещението си в Тайланд.

There's a massive cut over the left eye of Tyron Woodley #UFCVegas pic.twitter.com/fwoSlTHF4o — ESPN MMA (@espnmma) May 31, 2020

There's a massive cut over the left eye of Tyron Woodley #UFCVegas pic.twitter.com/fwoSlTHF4o — ESPN MMA (@espnmma) May 31, 2020 Бърнс започна ожесточено с отличен десен ъперкът в ранен клинч, с който повали на земята слисания Уудли. Оттам бразилецът зае позиция върху опонента си и опита първо риър-некед-чоук, а после и гилотина, но не можа да завърши. Все пак, с юмруците си той бе разкървавил сериозно над лявото око бившия шампион, който намери сили да се върне на краката си около 1:45 минути преди края на рунда. Последваха два мощни десни лоукика в актива на Бърнс, който седна на стола си при тотална доминация в първата част на основното събитие. Уудли излезе решен да промени хода на битката и започна силно с два хубави десни прави в началото на втория рунд. Бърнс обаче осъществи тейкдаун и моментално влезе в пълен гард при оставащи 2:30 минути. Бившият шампион бе залепен за оградата и получи няколко удара в главата си, преди да успее да се изправи. Двамата доиграха частта в клинч с размени на колена.



Ляв-десен на Бърнс разклати леко Уудли в средата на третия рунд, като американецът вече трябваше сериозно да се замисли за промяна на поведението си в октагона, защото отчетливо изоставаше.



Бразилецът добави в актива си и още няколко десни лоукика, а впоследствие и Уудли вкара десен прав, само че той не бе достатъчен, за да наклони везните в негова полза. Лоукик и ляво кроше за Бърнс затвърди впечатлението, че той води темпото на битката и е по-инициативният от двамата в октагона.

В почивката преди четвъртия рунд от ъгъла на Уудли в прав текст му казаха, че трябва да нокаутира съперника, за да спечели двубоя. Първата половина на частта бе прекарана в клинч без много действие, като бившият шампион пак бе притиснат до оградата и поемаше леви прави и кикове от опонента си. Страхотна комбинация от леви и десни прави отново повали Уудли, който потърси спасение в клинч. Американецът седна и се отблегна на оградата, като така прекара последната минута от рунда, приклещен от устремемия към най-голямата победа в кариерата си Бърнс. В последните секунди бразилецът опита да задуши противника, но сирената маркира края на четвъртия рунд.

Who deserves a 50K bonus tonight? #UFCVegas pic.twitter.com/c3u8CUYTJK — UFC (@ufc) May 31, 2020 Бърнс веднага влезе в клинч и отново притисна до оградата Уудли, защото знаеше, че не трябва да му дава пространство за търсене на завръшващ удар с мощната дясна ръка. Интересното бе обаче, че реферът Хърб Дийн рестартира двамата, защото Уудли не правеше нищо съществено, дори когато преобърна позицията. Въпреки че се нуждаеше от нокаут, бившият шампион не направи сериозен опит да го постигне, а Бърнс в нито един момент не загуби концентрация и инициативата в октагона. Последната сирена маркира най-престижният успех на бразилеца и заявката му за мач за титлата срещу носителя на пояса Камару Усман.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

