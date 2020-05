ММА Благой Иванов - Багата отново загуби с разединено съдийско решение в UFC 31 май 2020 | 06:02 - Обновена Прочетена 2451 0



копирано



Augusto Sakai wins via split decision over Blagoy Ivanov.



Sakai now has a 4-fight win streak. That is tied with Francis Ngannou for longest active win streak by a UFC heavyweight. pic.twitter.com/58WEnCuYyg — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 31, 2020

Битката бе равностойна, а Сакай записа четвърта поредна победа в октагона и изравни Франсис Нгану за най-дългата победна серия в тежка категория на UFC. Той има 11 нокаута на сметката си и шест победи в рамките на първия рунд, но единствено лоукиковете от кикбоксьорските му умения работеше с успеваемост срещу българския боец. В крайна сметка обаче реферът Джейсън Хързог не наказа с отнемане на точка нарушаването на правилата от Сакай в третия рунд и така Багата бе лишен от втория си тейкдаун в двубоя, а превъзходството му на земя бе ясно на всички още преди самото начало.

En un combate muy luchado, Augusto Sakai venció a Blagoy Ivanov por la Decisión Dividida.



¡No se muevan que viene la pelea estelar! #ESPNKnockOut#UFCVegas #LaPasiónNuncaSeFue pic.twitter.com/4J2kQQNd8o — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) May 31, 2020

Иванов има още един двубой в UFC от настоящия си контракт с Дейна Уайт, като той дебютира със загуба (с тежка контузия) от бившия шампион Жуниор дос Сантос, след което записа два успеха над Бен Ротуел и Тай Туиваса. Второто му поражение бе след съдийска "тесла" срещу Дерик Люис - отново разединено решение, което дори Черния звяр посрещна с изненада.

.#UFCVegas results: Augusto Sakai brawls past Blagoy Ivanov for split-decision victory https://t.co/1QvXOYD9oe — MMA mania (@mmamania) May 31, 2020 Благой Иванов - Багата (18-4 MMA, 2-3 UFC) за съжаление загуби за втори пореден път с разединено съдийско решение (30-27, 28-29, 28-29) на галавечерта UFC Fight Night 176 от изгряващата бразилска звезда в тежка категория Аугусто Сакай (15-1-1 MMA, 4-0 UFC). Според бившия шампион в "кралската" дивизия Даниел Кормие битката е трябвало да завърши наравно, защото в третия рунд Сакай се опази от тейкдаун чрез хващане за оградата, което заслужава отнемане на една точка.Битката бе равностойна, а Сакай записа четвърта поредна победа в октагона и изравни Франсис Нгану за най-дългата победна серия в тежка категория на UFC. Той има 11 нокаута на сметката си и шест победи в рамките на първия рунд, но единствено лоукиковете от кикбоксьорските му умения работеше с успеваемост срещу българския боец. В крайна сметка обаче реферът Джейсън Хързог не наказа с отнемане на точка нарушаването на правилата от Сакай в третия рунд и така Багата бе лишен от втория си тейкдаун в двубоя, а превъзходството му на земя бе ясно на всички още преди самото начало.Иванов има още един двубой в UFC от настоящия си контракт с Дейна Уайт, като той дебютира със загуба (с тежка контузия) от бившия шампион Жуниор дос Сантос, след което записа два успеха над Бен Ротуел и Тай Туиваса. Второто му поражение бе след съдийска "тесла" срещу Дерик Люис - отново разединено решение, което дори Черния звяр посрещна с изненада. Двамата започнаха битката в средата на октагона и през първата минута демонстрираха уважение към силата на другия, внимавайки с подбора на движения. Сакай се движеше наляво и съответно далеч от силната ръка на Благой, като внимаваше да не влиза в близка дистанция, нищо че имаше предимство в размаха и ръста. Багата първи вкара комбинации с ръце, но пък Сакай отговори с вътрешен десен лоукик.



Хубав ляв прав в корема от страна на Иванов провокира бразилецът отново да прибегне до лоукик, но съвсем скоро след това Благой го притисна до оградата. Последва кратък клинч, в който отново си пролича, че българинът е по-склонен да инициира размени на юмруци, които засега печелеше. Иванов вкара два леви прави в края на рунда, а съперникът му отговори с нов лоукик.





UFC on ESPN 9 results: Augusto Sakai edges out Blagoy Ivanov by split decision in co-main event (@DamonMartin) https://t.co/cWsOn7VD1p pic.twitter.com/kV2gi8HLO2 — MMAFighting.com (@MMAFighting) May 31, 2020 От ъгъла на Багата му казаха да опита да направи тейкдаун, а Сакай бе надъхан, че киковете му се отразяват на съперника. Ляв прав и ляв ъперкът от страна на българина стартираха втората част. Контриращ десен прав на Сакай бе може би първият му удар с ръце в срещата, след което двамата отново се залепиха за оградата. Няколко тежки размени наклониха везните в полза на бразилеца, който пак влезе в клинч в опит да снижи темпото и да измори опонента си. Отново лоукиковете на Сакай влязоха в употреба, а Багата се опитваше да компенсира с леви крошета, но не ги подкрепяше с десни прави. 45 секунди преди края българинът успя да осъществи тейкдаун и да застане върху опонента си в полугард. За съжаление, не последва сериозен граунд-енд-паунд и вероятно съдиите щяха да отсъдят рунда в полза на Сакай, но пък Иванов по отличен начин смени хода на битката и завърши силно.



Благой отново показа, че има невероятна брадичка и не се разклащаше от попаденията на противника в главата му. Багата започна пак да вкарва комбинации с ръце, а Сакай наруши правилата, предпазвайки се от тейкдаун чрез хващане на оградата. Реферът Джейсън Хързог обаче само устно предупреди бразилеца, вместо да отнеме точка. Чудесно ляво кроше на Иванов попадна право в целта в последната минута, което бе и финалният значим удар в двубоя.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2451 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1