НБА Бостън предлага максимален договор на Джейсън Тейтъм 30 май 2020 | 19:30 - Обновена Прочетена 157 0



копирано



Ръководството на Бостън Селтикс "най-вероятно" ще предложи максимален договор на звездата си Джейсън Тейтъм. Това съобщава журналистът Брайън Уайндхърст от ESPN. "Ако Джейсън Тейтъм е суперзвездата, за която те се готвеха, когато започнаха целия този процес на подмладяване, още когато размениха Кевин Гарнет и Пол Пиърс за всички онези избори от Драфта, надявайки се да привлекат играч като него, то отново ще видим славни дни за Селтикс. Те трябва да му платят, защото след края на сезона той най-вероятно ще получи оферта за максимален договор. Те трябва да заложат на това, че той ще се превърне в суперзвезда", сподели Уайндхърст.

Celtics will “most likely” offer Jayson Tatum a max contract after the season, per @WindhorstESPN pic.twitter.com/LYCqqSlvRh — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) May 30, 2020 След раздялата на "келтите" с Кайри Ървинг, Тейтъм се превърна в един от лидерите на тима. В сравнение с миналогодишните си 15.7 точки и 6.0 борби, през настоящия сезон 22-годишното крило записва средно по 23.6 точки и 7.1 борби, а тимът му заема третата позиция в Източната конференция с баланс 43-21. Трябва да се отбележи, че Лигата най-вероятно ще понижи тавана на заплатите за следващата година, което ще се окаже пречка пред клубовете. След раздялата на "келтите" с Кайри Ървинг, Тейтъм се превърна в един от лидерите на тима. В сравнение с миналогодишните си 15.7 точки и 6.0 борби, през настоящия сезон 22-годишното крило записва средно по 23.6 точки и 7.1 борби, а тимът му заема третата позиция в Източната конференция с баланс 43-21. Трябва да се отбележи, че Лигата най-вероятно ще понижи тавана на заплатите за следващата година, което ще се окаже пречка пред клубовете. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 157

1