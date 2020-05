Англия В Англия разрешиха Фаза 3, препоръчаха дори във футбола да се спазва дистанция на терена 30 май 2020 | 19:17 Прочетена 412 0



копирано





Първата професионална спортна проява ще са конните състезания в Нюкасъл, които стартират в понеделник. Футболът, тенисът, Формула 1, крикетът, голфът, ръгбито и всички останали спортове са разрешени. Разбира се, всички те ще се провеждат без публика, като правителството уточнява, че не се очаква завръщането на зрители в обозримо бъдеще.



В четвъртък клубовете в Премииър лийг вече решиха, че първенството се подновява на 17 юни.



Спортистите, в това число и футболистите, трябва да спазват доста изисквания, които бяха упоменати в днешното изявление на министъра. Когато е възможно, всички спортисти трябва да пътуват индивидуално, с частен транспорт. Преди влизане на съответните съоръжения, всички ще бъдат проверявани за симптоми на COVID-19. Който прояви такива, моментално ще бъде изолиран. Социалната дистанция трябва да бъде спазвана винаги когато е възможно. В това влиза отстоянието един от друг на играчите и щаба, които са на скамейките. Същият принцип трябва да се спазва дори на игралното поле, когато става дума за дискусии между играчи и рефери, както и при радост от отбелязването на попадения. Използването на съблекалните трябва да бъде сведено до минимум, но душовете в тях могат да бъдат използвани при необходимата дистанция. Организаторите трябва да назначават инспектор по COVID-19, който да бъде отговорен за надзора, планирането и комуникацията около спазването на всички мерки. The Premier League has welcomed the announcement today by the Government permitting the return of competitive sport in England under strict conditions from 1 June#PL statement https://t.co/RYEsxGyHjh pic.twitter.com/fYUFPiFwsz — Premier League (@premierleague) May 30, 2020 Правителството на Великобритания даде "зелена светлина" за завръщането на професионалния спорт в страната от 1 юни, понеделник. Така се преминава към т.нар. Фаза 3 и се слага край на дългото чакане и животът без спорт, който продължи повече от два месеца. Новината обяви Оливър Даудън, държавен секретар по културата, медиите и спорта в Обединеното кралство.Първата професионална спортна проява ще са конните състезания в Нюкасъл, които стартират в понеделник. Футболът, тенисът, Формула 1, крикетът, голфът, ръгбито и всички останали спортове са разрешени. Разбира се, всички те ще се провеждат без публика, като правителството уточнява, че не се очаква завръщането на зрители в обозримо бъдеще.В четвъртък клубовете в Премииър лийг вече решиха, че първенството се подновява на 17 юни.Спортистите, в това число и футболистите, трябва да спазват доста изисквания, които бяха упоменати в днешното изявление на министъра. Когато е възможно, всички спортисти трябва да пътуват индивидуално, с частен транспорт. Преди влизане на съответните съоръжения, всички ще бъдат проверявани за симптоми на COVID-19. Който прояви такива, моментално ще бъде изолиран. Социалната дистанция трябва да бъде спазвана винаги когато е възможно. В това влиза отстоянието един от друг на играчите и щаба, които са на скамейките. Същият принцип трябва да се спазва дори на игралното поле, когато става дума за дискусии между играчи и рефери, както и при радост от отбелязването на попадения. Използването на съблекалните трябва да бъде сведено до минимум, но душовете в тях могат да бъдат използвани при необходимата дистанция. Организаторите трябва да назначават инспектор по COVID-19, който да бъде отговорен за надзора, планирането и комуникацията около спазването на всички мерки. 0



копирано

ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 412

1