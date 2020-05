Баскетбол Бивша звезда на Берое ще играе в най-силното първенство в Европа 30 май 2020 | 15:56 Прочетена 229 0



American guard Conner Frankamp agreed to terms with CB Murcia. Frankamp will sign one year deal #Murcia — Christos Tsaltas (@Tsaltas46) May 29, 2020 През сезон 2018/19 Франкамп блестеше с по 19.8 точки, 2.6 борби и 4.2 асистенции във всички турнири с екипа на старозагорци. Той поведе тима си към Финалната четворка на Балканската лига, както и до финала за Купата на България и полуфинал в НБЛ. През миналия сезон Франкамп бе част от гръцкия Ретимно, където остави по 20.9 точки, 3.1 борби и 4.2 асистенции. Американският гард Конър Франкамп се е съгласил да се присъедини към участника в Лига Ендеса УКАМ Мурсия. Според SDNA бившият плеймейкър на Берое е постигнал договорка с отбора, воден от Сито Алонсо, и остават единствено подробностите по финализирането на едногодишната сделка.През сезон 2018/19 Франкамп блестеше с по 19.8 точки, 2.6 борби и 4.2 асистенции във всички турнири с екипа на старозагорци. Той поведе тима си към Финалната четворка на Балканската лига, както и до финала за Купата на България и полуфинал в НБЛ. През миналия сезон Франкамп бе част от гръцкия Ретимно, където остави по 20.9 точки, 3.1 борби и 4.2 асистенции. 0



