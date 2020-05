НБА Стив Кър нападна Доналд Тръмп: Затова расистите не трябва да са президенти 30 май 2020 | 14:48 Прочетена 630 0



Старши треньорът на Голдън Стейт Уориърс Стив Кър критикува президента на САЩ Доналд Тръмп заради публикация в социалната мрежа "Туитър". В нея Тръмп нарече протестиращите в Минеаполис "вандали", което отприщи гнева на Кър. Както е известно, убийството на Джордж Флойд предизвика сериозни полемики в САЩ. "През 2017 година Тръмп нарече "кучи синове" коленичилите играчи от НФЛ, които мирно протестираха срещу полицейската бруталност. Снощи той нарече протестиращите в Минеаполис "вандали". Ето затова на расистите не трябва да им се позволява да са президенти", заяви осемкратният шампион като играч и треньор в НБА.

Thank you @PabloTorre for the perfect text. In 2017 Trump called kneeling NFL players who peacefully protested police brutality ‘sons of bitches.’ Last night he called Minneapolis protesters ‘thugs.’ This is why racists shouldn’t be allowed to be president. https://t.co/klcg8TeCDK — Steve Kerr (@SteveKerr) May 29, 2020 Кър визира случая, в който бившият играч от НФЛ Колин Каперник коленичи по време на националния химн с цел протест срещу расовата дискриминация и полицейската бруталност в Америка.



