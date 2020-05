Тенис Фонини с тревожно разкритие 30 май 2020 | 14:25 Прочетена 577 0



"Левият глезен ми създава проблеми в последните три години и половина", написа в Instagram съпругът на бившата шампионка на US Open Флавия Пенета, добавяйки: "В последните две години и десният глезен също започна да се обажда. Надявах се, че проблемите ще изчезнат след двата месеца принудителна пауза, но когато поднових тренировки, те отново си бяха там".



View this post on Instagram A post shared by Fabio Fognini (@fabiofogna) on May 30, 2020 at 1:06am PDT

"След медицински изследвания и дълга дискусия, реших да се подложа на артроскопия и на двата глезена. Вярвам, че това е правилното решение докато турът продължава да се намира в принудителна пауза. Операцията ще бъде днес в Италия. Нямам търпение да играя отново! Зная, че ще ме подкрепите. Голяма прегръдка за всички ви!”, сподели още Фонини, обръщайки се към феновете си.



е напълно стерилна процедура, при която чрез директен зрителен контрол се създава възможност за диагностика и оперативно лечение на ставите на рамо, коляно, китка и глезен. Основна цел на артроскопията е именно диагностика и лечение на вътреставни травми - разкъсване на хрущял, връзки, сухожилия.

