Баскетбол Олимпия (Милано) иска бивш №2 от Драфта на НБА 30 май 2020 | 14:05 Прочетена 58 0



копирано





Derrick Williams is Olimpia Milano main target at PF position.

AX Armani Exchange is working to acquire Williams since February, I am told.

Last summer the former NBA forward was close to joining Milano before Fenerbahce broke into negotiations and signed him. — Emiliano Carchia (@Carchia) May 29, 2020 Договорът на Уилямс с турския гранд изтича това лято. 203-сантиметровият баскетболист се включи с по 11.3 точки и 3.9 борби на мач в Евролигата за отбора на Желко Обрадович. Преди да се присъедини към настоящия си тим, Уилямс игра в Европа единствено за Байерн (Мюнхен), след като не намери място в НБА. В Лигата на извънземните бе част от отборите на Минесота, Сакраменто, Ню Йорк, Маями, Кливланд и ЛА Лейкърс. Ръководството на Олимпия (Милано) ще се опита да се спазари за тежкото крило на Фенербахче Дерик Уилямс, съобщават от Sportando. Бившият избран под №2 в Драфта на НБА бе в радара на италианския тим още миналото лято, но тогава "фенерите" се намесиха и го привлякоха в тима си. Капитанът на ЦСКА (Москва) поема към Милано Договорът на Уилямс с турския гранд изтича това лято. 203-сантиметровият баскетболист се включи с по 11.3 точки и 3.9 борби на мач в Евролигата за отбора на Желко Обрадович. Преди да се присъедини към настоящия си тим, Уилямс игра в Европа единствено за Байерн (Мюнхен), след като не намери място в НБА. В Лигата на извънземните бе част от отборите на Минесота, Сакраменто, Ню Йорк, Маями, Кливланд и ЛА Лейкърс.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 58

1