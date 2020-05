Англия Стивън Джерад на 40 години 30 май 2020 | 12:05 - Обновена Прочетена 142 0



"Червените" публикуваха снимка на легендарния футболист с купата на Шампионската лига в ръце. "Легенда! Страхотен рожден ден, Стиви!", пише под снимката.



LEGEND



Have a great birthday, Stevie pic.twitter.com/yk1rLAFPwV — Liverpool FC (at ) (@LFC) May 30, 2020

Джерард е възпитаник на школата на Ливърпул и игра за отбора от 1998 до 2015 година. Той има 710 мача за тима (трети показател в историята на клуба), в които е записал 186 гола и 129 асистенции.



Заедно с "червените" Джерард е печелил три пъти Купата на английската лига (2000/01, 2002/03, 2011/12), по два пъти Купата на Англия (2000/01, 2005/06), Суперкупата на страната (2001, 2006) и Суперкупата на УЕФА (2001, 2005), по веднъж Купата на УЕФА (2000/01) и Шампионската лига (2004/05).



