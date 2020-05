Англия Давид Луис преговаря с Бенфика 30 май 2020 | 11:51 - Обновена Прочетена 345 0



Защитникът подписа контракт за 12 месеца с опция за удължаване с една година, когато премина на "



Арсенал има желание да намали бюджета си за заплати и да подмлади тима. Мениджърът на "артилеристите" пък иска да стабилизира защитата, която и този сезон не беше на нужното ниво.



"O sonho de terminar a carreira no Benfica vai estar sempre no meu coração. Se me permitirem, vou cumpri-lo e será um dos momentos mais lindos da minha carreira. Voltar a vestir a camisola do Benfica e entrar no Estádio da Luz vai valer mais que muitos troféus" - David Luiz pic.twitter.com/iK445lxFsO — Militância Benfiquista (@1904Militancia) May 30, 2020

Бенфика беше първият клуб на Луис в Европа. Бранителят прекара четири години там преди да замине за Лондон през януари 2011 г.



"Вече говорих с Виейра. Ще се случи, ако президентът го позволи и феновете ме искат обратно, заяви Луис пред португалския вестник "Рекорд". - Да имам възможност да нося тази фланелка отново и да изляза на стадиона струва повече от много трофеи."

