Англия Шефът на Висшата лига оптимист за връщането на феновете по стадионите 30 май 2020 | 10:12 Прочетена 168 0



копирано





Когато настоящата кампания в лигата се възобнови след паузата заради пандемията от коронавирус на 17 юни, всички мачове ще трябва да се играят без публика.



"Никой не знае кога мачовете ще се отдалечат от модела "при закрити врати". Редно е да има планове за действие в извънредни ситуации. Но във Висшата лига и в клубовете има оптимизъм, че ще видим фенове отново на стадионите през следващия сезон и това може да се случи поетапно", каза Мастърс.



"Всички знаем, че Висшата лига няма да бъде същата, докато не върнем фенове на стадионите", добави той.



Neutral venues

Trophy presentation

Summer transfer window



The Premier League's chief executive Richard Masters runs through all you need to know ahead of the planned PL return — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 30, 2020

Мастърс каза още, че трансферният прозорец ще се отвори, когато приключи сезона, но все още не е взето решение за това колко дълго ще продължи. "Предстои призив за съдебно решение и мисля, че ще стигнем до това в следващите няколко седмици. Трансферният прозорец ще се отвори след края на сезона. Въпросът е колко време ще продължи", допълни Мастърс. Изпълнителният директор на Висшата лига Ричард Мастърс е оптимист, че феновете ще бъдат пуснати на стадионите в Англия през следващия сезон, въпреки че вероятно това ще се случи постепенно.Когато настоящата кампания в лигата се възобнови след паузата заради пандемията от коронавирус на 17 юни, всички мачове ще трябва да се играят без публика."Никой не знае кога мачовете ще се отдалечат от модела "при закрити врати". Редно е да има планове за действие в извънредни ситуации. Но във Висшата лига и в клубовете има оптимизъм, че ще видим фенове отново на стадионите през следващия сезон и това може да се случи поетапно", каза Мастърс."Всички знаем, че Висшата лига няма да бъде същата, докато не върнем фенове на стадионите", добави той.Мастърс каза още, че трансферният прозорец ще се отвори, когато приключи сезона, но все още не е взето решение за това колко дълго ще продължи. "Предстои призив за съдебно решение и мисля, че ще стигнем до това в следващите няколко седмици. Трансферният прозорец ще се отвори след края на сезона. Въпросът е колко време ще продължи", допълни Мастърс. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 168

1