eSports Ключови сблъсъци от DreamHack Masters 30 май 2020 | 09:40 - Обновена Прочетена 111 0



Битката между Godsent и Тeam Spirit е последното предложение за днес. Руските геймъри успяха да запишат победа в група C на DreamHack Masters, а Godsent има две поражения. Никола “mir” Битяков и Леонид “chopper” Вишняков се намират в силна форма и трудно геймърите от Godsent могат да им се противопоставят. Прогнозата е успех за Team Spirit, който е при



Снимка: hltv

Първата прогноза за днес е от DreamHack Мasters, където един срещу друг се изправят тимовете на Ninjas in Pyjamas и ENCE. И двата отбора са далеч от най-добрите си дни, но положението при NiP е катастрофално. Тимът записа две много тежки поражения до този момент, като смяната на Lekro с hampus дава изключително лош резултат. При финландците ситуацията е малко по-добра. Те записаха победа над Natus Vincere, в която се видяха доста положителни неща в играта на тима. Очакванията са днес ENCE да стигне до победата, която е при коефициент 1.60 в efbet

