ММА Бразилски нокаутьор на пътя на Благой Иванов - Багата в UFC 30 май 2020 | 09:40



Багата по-лек от Сакай на кантара Единственият българин в най-елитната и голяма ММА организация в света Благой Иванов ще се изправи срещу бразилския нокаутьор Аугусто Сакай в подглавната битка на първата галавечер в Лас Вегас след избухването на пандемията COVID-19 - UFC Fight Night 176 (UFC on ESPN).

Augusto Sakai has a 79% finishing rate.



Only 22% predict he'll defeat Blagoy Ivanov.#UFCVegas pic.twitter.com/HNKN6tjj6C — Verdict (@VerdictMMA) May 29, 2020 Двубоите от основната бойна карта започват в 04:00 часа неделя сутринта българско време и ще бъдат излъчени на живо по “MAX Sport 2”. Това е пети двубой на Багата в UFC и той ще се надява да постигне третата си победа в организацията. Дебютът му бе на 14 юли 2018 година срещу бившия шампион в тежка категория Жуниор дос Сантос. Въпреки че бе сериозно контузен, той издържа всичките пет рунда срещу бразилския майстор и загуби със съдийско решение, но заслужи уважението на Дейна Уайт.





Your heavyweight co-main!



Blagoy Ivanov vs Augusto Sakai pic.twitter.com/du8c14qeV4 — UFC Europe (@UFCEurope) May 22, 2020 Втората битка на Иванов бе срещу Бен Ротуел на 9 март 2019 година, като този път вече българинът постигна първата си победа в октагона на UFC. Последва успех и срещу спрягания за изгряваща звезда Тай Туиваса, преди да дойде спорното поражение с разделено съдийско решение от Дерик Люис. Багата има още два двубоя в настоящия си контракт с UFC, като целта е да спечели срещу Сакай, за да се върне в топ 10 в ранглистата на претендентите в тежка категория. Това ще му осигури още по-престижен опонент за следващия сблъсък (спекулира се с името на Алистър Овърийм) и ще го доближи до желания мач за шампионския пояс.



Благой Иванов се подготвяше на най-високо ниво дори в условията на социална изолация в Лас Вегас, като направи и няколко спаринга с най-свирепия боец от “кралската” дивизия - Франсис Нгану. За съжаление, заради ограниченията в обстановката на пандемия, той не можа да работи с треньора си Хавиер Мендес и доста време е имал само един спаринг партньор. Самият български боец сподели, че е бил по-концентриран в предстоящата цел, защото се е виждал с по-малко хора.





Heavyweights!!



Blagoy Ivanov vs @AugustoSakai at #UFCVegas tomorrow! pic.twitter.com/eDfpeqT3UX — UFC Europe (@UFCEurope) May 29, 2020 Както и самият Багата обясни наскоро, съперникът му Сакай е типичен кикбоксьор и залага само на страйкинг, като е изградил репутация на нокаутьор. 29-годишният бразилец е с 14 победи, 11 от които с нокаут, и 1 поражение, но то е преди да подпише с Дейна Уайт. Благой Иванов има по-голям арсенал от оръжия и повече опции за преследване на победата, но Сакай е твърдо решен да стигне до върха в тежка категория и има амбицията да се превърне в поредната ММА легенда от Бразилия.



Нека подкрепим единствения българин в UFC в поредното му препятствие към върха в “кралската” дивизия на най-голямата организация за смесени бойни изкуства.

