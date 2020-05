НБА Ще бъде абсолютен провал, ако Лейкърс не спечелят титлата, смята анализатор 29 май 2020 | 20:02 Прочетена 458 0



Анализаторът Крис Брусард сподели, че ЛеБрон и Лейкърс на всяка цена трябва да спечелят трофея "Лари О'Брайън" през настоящия сезон, тъй като няма гаранция, че формата на лидера на "езерняците" Джеймс ще бъде същата и през следващия сезон. "Ще бъде абсолютен провал, ако Лейкърс не спечелят титлата. Когато най-добрият ти играч вече е в 17-ия си сезон, то няма гаранция, че ще бъде на същото ниво догодина. Няма морални победи - или титла, или провал", сподели Брусард за лидера в класирането на запад. "It is absolutely a failure if the Lakers don't win the championship. When your best player is in his 17th season there is no guarantee he's going to stay at this level next year. There is no moral victories. They should be looking championship or bust." — @Chris_Broussard pic.twitter.com/pImN73MdTR — First Things First (@FTFonFS1) May 28, 2020

