Баскетбол Капитанът на ЦСКА (Москва) поема към Милано 29 май 2020



Kyle Hines signed with Olimpia Milano a few hours ago.



EA7 will pay a buyout to free him from CSKA Moscow, I am told@nikosvarlas was the first to report — Emiliano Carchia (@Carchia) May 29, 2020 Хайнс бранеше честта на ЦСКА от 2013 година, като в периода си с "армейците" спечели 2 титли от Евролигата и 6 трофея от ВТБ Лигата. Освен това стана двукратен носител на наградата "Най-добър защитник" на най-силния клубен европейски турнир, а веднъж завоюва същото признание и във ВТБ Лигата. Преди да се преустанови в Москва Хайнс бе част и от Вероли, Брозе Бамберг и Олимпиакос, като с гърците спечели още 2 титли от турнира на богатите. След седем години в клуба и две титли от Евролигата капитанът на ЦСКА (Москва) Кайл Хайнс ще напусне руския гранд. Източници на Eurohoops съобщават, че 33-годишното тежко крило ще продължи кариерата си в Олимпия (Милано), а ЦСКА вече е информиран за плановете на играча.Хайнс бранеше честта на ЦСКА от 2013 година, като в периода си с "армейците" спечели 2 титли от Евролигата и 6 трофея от ВТБ Лигата. Освен това стана двукратен носител на наградата "Най-добър защитник" на най-силния клубен европейски турнир, а веднъж завоюва същото признание и във ВТБ Лигата. Преди да се преустанови в Москва Хайнс бе част и от Вероли, Брозе Бамберг и Олимпиакос, като с гърците спечели още 2 титли от турнира на богатите. 0



