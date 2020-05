Бейзбол Бейзболът след COVID-19: С маски и дезинфектант, без тютюн и слънчоглед 29 май 2020 | 15:54 Прочетена 85 0



"Тези нови насоки и съображения, изготвени от световната конфедерация, целят да ограничат разпространението на коронавируса в момент, когато по цял свят бавно започва подновяването на заниманията в нашия спорт", коментира президентът на WBSC Рикардо Фракари.



Специфичните препоръки, които касаят мачовете по бейзбол и софрбол и имат за цел минимизирането на риска от предаване на инфекцията COVID-19, включват:



WBSC issues guidelines for a safe return of baseball/softball activity in new COVID-19 world



Press release: https://t.co/v0JqhFrkgE @WHO @WBSCPresident pic.twitter.com/TgUWNZbbKr — WBSC (@WBSC) May 28, 2020

- Състезателната екипировка не бива да се споделя – всеки играч трябва да има персонални бухалка, шлем, ръкавица, батерски ръкавици и т. н.;



- Батерите трябва сами да прибират бухалката си в дъгаута, когато е възможно;



- Дъвченето на тютюн, люпенето на слънчогледови и други семки и плюенето са забранени по всяко време;



- Играчите (особено питчерите) не бива да си ближат пръстите;



- Съдиите трябва да носят защитни маски и ръкавици;



- Да се избягва размяната на тимовите листове на хоума;



- Да се избягва физически контакт като ръкостискане, прегръдки, "дай пет" и т. н.;



- Почистването на топките да става от един определен за това човек, който го прави с гумени ръкавици;



- Различни комплекти топки за домакините и гостите, когато са в защита;



- Коучовете не може да доближават съдиите на по-малко от два метра разстояние;



- Съдията на хоума трябва да избягва контакт с кетчера;



- В дъгаута трябва да бъде спазвана дистанция от минимум един метър между хората;



- Базите трябва да се дезинфекцират след всяка половина от ининга.



На националните федерации и лиги се препоръчва да разработят свои собствени специфични правила и протоколи, съобразени с местните закони и наредби на здравните власти в условията на пандемията.



ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 85

1