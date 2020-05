Англия 35 години от традегията на стадион "Хейзел" 29 май 2020 | 15:09 Прочетена 40 0



39 Juve fans lost their lives as a result of that terrible act of hooliganism 35 years ago today. The Heysel Stadium disaster is by far worst thing that ever happened at any European Cup final.

Nobody should ever go watch his beloved team and never return home.#LFChistory_net pic.twitter.com/X4SNl8lv8s — LFChistory.net (@LFChistory) May 29, 2020 Властите в Белгия отбелязоха 35-годишнината от традегията на стадион "Хейзел" в Брюксел, при която загинаха 39 души по време на безредици по трибуните на финала за КЕШ между Ливърпул и Ювентус. Торинци спечелиха мача с 1:0.Цветя и венци бяха поднесени днес в знак на почит към жертвите пред стадион "Крал Бодуин", който бе реновиран и преименуван след трагедията. Церемонията бе скромна заради мерките срещу пандемията от коронавирус.



