Баскетбол Реал Мадрид привлича плеймейкър на Фенербахче 29 май 2020 | 13:31



Real Madrid would have offered around €6 million and a three-year contract to Kostas Sloukas. According @novasportsgr — Luca D'Alessandro (@LucaDa18) May 28, 2020 След слаб старт на сезона 30-годишният грък набра инерция и помогна на своя отбор да се отърси от първоначалния шок и да се бори за плейофно място в Евролигата. Слукас, който има 3 титли от турнира на богатите, записа 11.6 точки и 6.1 асистенции за 25 двубоя в Евролигата, преди сезонът да бъде спрян, а след това и отменен. Реал Мадрид е много близо до това да си осигури услугите на звездата на Фенербахче Костас Слукас. Според novasports.gr "белите" са предложили 3-годишен договор на стойност 6 милиона евро на гръцкия национал. Офертата идва след като Слукас е отхвърлил предложението да намали заплатата си от Фенербахче.След слаб старт на сезона 30-годишният грък набра инерция и помогна на своя отбор да се отърси от първоначалния шок и да се бори за плейофно място в Евролигата. Слукас, който има 3 титли от турнира на богатите, записа 11.6 точки и 6.1 асистенции за 25 двубоя в Евролигата, преди сезонът да бъде спрян, а след това и отменен. 0



