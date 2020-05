Баскетбол Любимец на феновете в Ботевград продължава във Франция 29 май 2020 | 13:10 - Обновена Прочетена 152 0



[OFFICIEL] #Recrutement

Le meneur américain Brandon Brown rejoint les Metropolitans pour la saison prochaine !

Welcome @Brandon_Brown3



Retrouvezd'infos et ses highlightshttps://t.co/vs12jVdshj#GoMets92 #Metropolitans92 #JeepElite #LNB

@BasketballCL pic.twitter.com/gUPZWndmGu — Metropolitans 92 (@Metropolitans92) May 29, 2020 С екипа на Балкан Браун спечели титлата през 2019-а и бе избран за MVP на финалната серия срещу Левски Лукойл. Преди това 186-сантиметровият плеймейкър бе част от полските Шчечин, Туров и Трефл Сопот. Отборът на Метрополитанс завърши сезона във Франция на четвъртата позиция с баланс 18 победи и 7 загуби. Бившият гард на Балкан (Ботевград) Брендън Браун ще продължи кариерата си във френския елитен Метрополитанс 92 (Левалоа). Героят на "зелените" от миналогодишния финал прекара една година в Русия с отбора на Нижни Новгород, където блестеше с по 13.5 точки и 5.9 асистенции във ВТБ Лигата и 14.0 пункта и 6.4 завършващи паса в Шампионската лига на ФИБА.С екипа на Балкан Браун спечели титлата през 2019-а и бе избран за MVP на финалната серия срещу Левски Лукойл. Преди това 186-сантиметровият плеймейкър бе част от полските Шчечин, Туров и Трефл Сопот. Отборът на Метрополитанс завърши сезона във Франция на четвъртата позиция с баланс 18 победи и 7 загуби. 0



