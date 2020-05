Англия Мачовете на Ливърпул на неутрални терени 29 май 2020 | 13:08 - Обновена Прочетена 759 0



GMP have requested that Manchester City v Liverpool, Manchester City v Newcastle and Manchester United v Sheffield United move to neutral venues, if the Premier League returns. #ManCity #MUFC pic.twitter.com/HVvQX7bU3y — BBC RM Sport (@BBCRMsport) May 29, 2020

В списъка с мачове с по-голям риск може да попаднат и още. Според "Таймс" се обсъждат общо 12 двубоя. На този етап в него няма срещи от битката за оцеляване, но ако се стигне до критично важен двубой в дъното на таблицата и той може да се премести на друг стадион. Полицията във Великобритания е определила шест мача от Висшата лига, за които има притеснения и има желание те да се състоят на неутрални стадиони. Органите на реда вчера осведомиха шефовете на първенството, че нямат проблеми с това повечето двубои да се играят на домакинските стадиони. Те обаче са отличили някои от срещите като по-опасни по отношение събиране на по-големи групи хора.Списъкът на полицията включва: Манчестър Сити Ливърпул , Манчестър Сити - Нюкасъл Шефилд Юнайтед , Нюкасъл - Ливърпул, Евертън - Ливърпул и двубоя, в който Ливърпул ще стане шампион.Вчера бе взето решение Висшата лига да бъде възобновена на 17 юни с два отложени мача, а пълен кръг ще бъде изигран в уикенда на 20-21 юни. В началото на процеса по рестартиране на първенството се обсъждаше идеи всички срещи да бъдат на неутрални терени, но част от отборите се възпротивиха.В списъка с мачове с по-голям риск може да попаднат и още. Според "Таймс" се обсъждат общо 12 двубоя. На този етап в него няма срещи от битката за оцеляване, но ако се стигне до критично важен двубой в дъното на таблицата и той може да се премести на друг стадион.

