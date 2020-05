Шампионска лига УЕФА мисли за Финална четворка на ШЛ в Германия 29 май 2020 | 12:12 Прочетена 111 0



Най-големият град в Турция трябваше да бъде домакин на финала преди кризата от коронавируса да обърка плановете на всички. Сега в европейската футболна централа обмислят да дадат домакинството на Финалната четворка на Германия.



Бундеслигата стана първото голямо европейско първенство, което бе възобновено. Ситуацията с вируса в страната се подобрява за разлика от Турция.



La UEFA sta cercando la formula giusta per portare a conclusione la Champions League. Spunta l’ipotesi di una Final Four in Germania. https://t.co/VYl4ztLkdW — Gianluca Goretti (@GorettiGianluca) May 28, 2020

УЕФА продължава да държи на идеята за Финална четворка, която да определи победителят в Шампионската лига. Последният етап от турнира може да не се проведе в Истанбул, какъвто бе първият вариант.

