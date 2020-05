Барселона започва нова офанзива за Лаутаро Мартинес

Барселона подготвя нова оферта за нападателя на Интер Милано Лаутаро Мартинес, съобщи журналистът Никола Шира в профила си в "Туитър".

Каталунците, които отдавна следят голмайстора на "нерадзурите", са готови да дадат 80 милиона евро за правата му и да включат в сделката защитника Жуниор Фирпо.

#Barça want to close #LautaroMartinez and are preparing a new bid (€80M + #Firpo): #Inter officially ask the payment of clause (€111M). #Barcelona hope for a discount and have reached an agreeement with El Toro’s agents for a wages of €12M + bonuses a year. #transfers #FCB