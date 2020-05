Англия Райън Гигс: Боли ме да го кажа, но Ливърпул е фантастичен отбор 29 май 2020 | 11:01 - Обновена Прочетена 969 0



'It pains me, but Liverpool are fantastic': Giggs inspired by Klopp

https://t.co/b13P42X8kU — ANFIELD SOUTH (@SerendipityShah) May 29, 2020

Легендата на Манчестър Юнайтед Райън Гигс призна, че се вдъхновява от играта на Ливърпул през този сезон. Той допълни, че се опитва да приложи някои от нещата, които правят мърсисайдци, в националния тим на Уелс, на който той е селекционер."Това, което видяхме тази година, е, че Ливърпул е фантастичен отбор, ръководен от страхотен треньор в лицето на Юрген Клоп . Боли ме да го кажа като фен на Юнайтед, но те бяха фантастични този сезон", заяви Гигс."Очевидно те ще продължат и ще спечелят титлата и го заслужават. Всъщност те направиха два брилянтни сезона, като миналата година притискаха до края Ман Сити. Страхотен отбор са за гледане. Има определени неща от начина им на игра, които искам да правим с Уелс", допълни той."Надявам се, че Юнайтед ще намали разликата и ще ги настигне, но трябва да отдадем дължимото на Ливърпул", каза още Гигс.

