ММА Важното накратко за съперника на Багата - Аугусто Сакай 29 май 2020 | 10:25 Прочетена 178 0



копирано

Единственият българин в най-голямата и елитна ММА промоция в света - UFC - Благой Иванов (18-3, 1 отменен резултат) се изправя срещу бразилския нокаутьор Аугусто Сакай (14-1-1) в подглавната битка на галавечерта UFC Fight Night 176 (UFC on ESPN 9) в Лас Вегас в неделя сутринта от 4:00 часа.

Багата: Спарингите с Нгану бяха доста интересни Аугусто Сакай е роден на 19 май 1991 година в Куричиба, Бразилия, като е висок 191 см и тежи 120 кг с размах от 196 см. В момента той е 13-и в ранглистата на претендентите на UFC в тежка категория (Багата е 12-и). #OjoAlDato Blagoy Ivanov jamás ha sido noqueado en su carrera de #MMA y tiene un record de 18-3. Es ex campeón de WSOF y finalista de un campeonato de Bellator. El búlgaro se enfrentará a Augusto Sakai éste sábado 30 de mayo, en la pelea coestelar. pic.twitter.com/STcLQbgCRO — MMA DATOS (@MMADatos) May 29, 2020 Сакай прави ММА дебюта си в Бразилия през октомври 2011-а и в първите две години на кариерата си успява да натрупа шест победи в шест двубоя. През март 2013-а той вече е част от втората по престиж професионална верига Bellator, където записва нокаути срещу Роб Хортън, Даниел Гейлмор и Алекс Хъдълстон. Битката му с Дан Чарлс приключва с равенство, а губи с разделено съдийско решение от Шейк Конго. На 22 септември 2018 година бразилецът дебютира в UFC и нокаутира в третия рунд Чейс Шърман. Може би най-престижната си победа постига на 27 април 2019-а срещу Андрей Арловски (разделено решение), а след това нокаутира в първия рунд Марчин Тибура. Той участва и в реалити предаването “Dana White Contender Series” с което си изработва договор за още шест битки с Дейна Уайт (там нокаутира Маркос Конрадо-младши). #OjoAlDato Augusto Sakai está invicto en #UFC. Desde que ganó su contrato en DWCS Brasil en 2018, tiene una racha de (3) victorias seguidas en la promotora. Éste sábado 30 de mayo se enfrentará a Blagoy Ivanov en la pelea coestelar del evento. pic.twitter.com/NRyHT7OFZU — MMA DATOS (@MMADatos) May 29, 2020 Именно дуелът с Багата е първата от новия контракт на Сакай, докато пък за българина тя е предпоследна от сегашната договорка с UFC. Мнозина определят Сакай за вълнуващ талант и му предричат бляскаво бъдеще в тежка категория, защото е нокаутьор. Но Багата никога не е бил нокаутиран в кариерата си, а и вече се изправи срещу доста по-знаменити бойци в UFC като Жуниор дос Сантос, Бен Ротуел, Тай Туиваса и Дерик Люис. Също така българинът е много по-комплексен и има множество начини да спечели дуела, докато Сакай е по-предсказуем със стремежа си да търси винаги КО.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 178

1