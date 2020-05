Англия Лестър предложи договор на Лалана 29 май 2020 | 09:25 - Обновена Прочетена 661 0



Интересът към Лалана е голям, но "лисиците" са фаворит за подписа му. Освен дългия срок на договор, финансовите параметри също са доста добри. Мениджърът на Лестър



6 years

178 appearances

22 goals

1 Champions League, 1 Super Cup, 1 Club World Cup



With Adam Lallana almost certain to leave Liverpool this summer, what would you rate his tenure here out of 10? pic.twitter.com/fMU2aLG07h — Anfield Edition* (@AnfieldEdition) May 26, 2020

Лалана игра като титуляр във Висшата лига само в три мача този сезон. Мърсисайдци ще имат възможност да удължат договора му след юни, тъй като сезонът няма да приключи в края на следващия месец. Ливърпул обаче може да си осигури титлата малко след рестартирането на първенството и да няма нужда от широк състав.

1