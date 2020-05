eSports Нова порция Dota 2 и CS:GO в днешните прогнози 29 май 2020 | 09:21 - Обновена Прочетена 152 0



Ще завършим с предложение от ESL One Birmingham, където един срещу друг ще се изправят тимовете на Navi и Gambit Esports. Двете организации не се намират в най-добрата си форма, но Natus Vincere определено изглежда една идея по-подготвен за този мач. Тимът успя на няколко пъти да загатне за своята класа, а това при Gambit не се случва. Тук ще потърсим победа за Navi, която е при



Снимка: hltv

Източник: Битката между Team Vitality и ENCE е първата прогноза за днес. Френските геймъри прегазиха Ninjas in Pyjamas и напомниха за най-добрите си дни. Ричард "shox" Папилон и играч №1 за 2019 година Матьо "ZywOo" Ербо демонстрираха феноменална игра, което определено трябва да притеснява финландските геймъри. Прогнозата е успех за Team Vitality, който е при коефициент 2.05 в efbet

