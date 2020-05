Англия Президентът на Арсенал се оттегли от поста си 28 май 2020 | 22:42 - Обновена Прочетена 503 0



"За мен бе чест да бъда начело на този велик клуб. Арсенал винаги е имал специално място в живота ми и това ще остане така и занапред. Бях взел решение да се оттегля в края на сезона и го споделих с борда още преди да започне кризата. Клубът е в сигурни ръце със Стан и Джош и останалите ръководители. Знам, че Арсенал ще излезе по-силен от тази ситуация и както всички фенове по света, чакам да видя отбора в действие скоро", заяви Кесуик.

Sir Chips Keswick, chairman of Arsenal Holdings Limited, has retired after seven years at the helm of the club — Arsenal (@Arsenal) May 28, 2020

Арсенал спечели три пъти ФА Къп по време на престоя му като президент и клубът постоянно бе в топ 6 в Премиър лийг. "Топчиите" обаче така и не можаха да се върнат на нивото от края на миналия и началото на настоящия век.



