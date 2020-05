Други ЛАСК загуби първото място в Австрия след наказание 28 май 2020 | 20:46 - Обновена Прочетена 248 0



копирано





Преди две седмици клубът бе уличени, че целият отбор тренира на пълни обороти във време, в което бяха разрешени само индивидуални занимания или в малки групи. От ЛАСК нарекоха видеоматериалите, които се появиха икономически шпионаж, но после трябваше да признаят, макар и с половин уста.



От клуба от Линц се извиниха, обясниха и мотивите си, като казаха че са взели и всички предпазни мерки да не бъде разпространена заразата. След това направиха и повторни тестове, които се оказаха негативни.



Verbotenes Mannschaftstraining: Sechs Punkte Abzug für LASK Linz (dpa) - Der österreichische #Fußball-Bundesligist #Linzer ASK mit Trainer Valérien Ismaël ist für verbotene Mannschaftstrainings in #Corona-Zeiten bestraft worden. https://t.co/8Y9DWxQAJt pic.twitter.com/7WKTaxXx9n — Fussball24.de (@Fussball24de) May 28, 2020

Официално наказанието на ЛАСК е отнемане на 12 точки, но след като завърши редовния сезон, в плейофите отборите влизат с половината от актива си и така наказанието става 6. Първите 6 тима играят плейоф за титлата, а от 7-о до 12-о място определят изпадащите.



При това положение ЛАСК имаше след края на редовния сезон 27 точки от 22 мача, като водеше с 3 пред Лидерът в австрийската Бундеслига ЛАСК (Линц) е наказан с отнемане на 6 точки от актива заради нарушаване на правилата за предпазване от коронавируса по време на тренировките, съобщи агенция АПА.Преди две седмици клубът бе уличени, че целият отбор тренира на пълни обороти във време, в което бяха разрешени само индивидуални занимания или в малки групи. От ЛАСК нарекоха видеоматериалите, които се появиха икономически шпионаж, но после трябваше да признаят, макар и с половин уста.От клуба от Линц се извиниха, обясниха и мотивите си, като казаха че са взели и всички предпазни мерки да не бъде разпространена заразата. След това направиха и повторни тестове, които се оказаха негативни.Официално наказанието на ЛАСК е отнемане на 12 точки, но след като завърши редовния сезон, в плейофите отборите влизат с половината от актива си и така наказанието става 6. Първите 6 тима играят плейоф за титлата, а от 7-о до 12-о място определят изпадащите.При това положение ЛАСК имаше след края на редовния сезон 27 точки от 22 мача, като водеше с 3 пред РБ Залцбург . След наказанието ЛАСК слиза на 2-о място и има 21 точки, изоставайки с 3 от водача, но пък с 1 пред 3-ия Рапид (Виена) . Също така ЛАСК е глобен със 75 хиляди евро. От 2-и юни се подновява австрийското първенство и трябва да се изиграят 10 кръга.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 248 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1