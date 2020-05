Тенис Петра Квитова спечели Купата на президента на Чехия 28 май 2020 | 19:13 Прочетена 43 0



Двукратната шампионка по тенис от Уимбълдън Петра Квитова (Чехия) се наложи с 2:0 сета над Каролина Мухова във финала на тенис-турнира Купа на президента на Чехия. Квитова спечели мача с 6:3, 6:3, като при 4:1 във втория сет срещата беше прекратена за повече от час и 45 минути заради дъжд. В първия сет Квитова беше малко по-добра, макар че допусна пробив и изоставаше с 1:3. Но след това веднага върна пробива и изравни за 3:3. Квитова реализира втори пробив в първия сет, като този път направи чудесна атака от бекхенд и поведе с 5:3. Petra Kvitova with the point of the match pic.twitter.com/v9rpQ4cFTl — Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) May 28, 2020 Във втория сет шампионката от Ол Ингланд Клъб дръпна с 4:1, но след това срещата беше прекратена заради дъжд. След дъжда Мухова излезе и се върна в обновения втори сет, взе обратно изгубеното подаване. В края му обаче отново изтърва инициативата. Така Квитова спечели и турнира с два пъти по 6:3. При мъжете двадесетгодишният Михаел Врбенски, понастоящем 405-и на сингъл в ATP, победи номер 1 на турнира Иржи Весели (65-и в света иначе) на четвъртфиналите и Иржи Лехечка (617-и) на полуфиналите. @Petra_Kvitova

Congratulations ladies! pic.twitter.com/SAley0qsex — (@umbre_sports53) May 28, 2020 В двубоя с Коларж (229-и) днес на финала той стигна до успеха с резултат 6:4, 6:7 (5:7), 10:8. Победителят спечели благодарение на добра игра от основната линия и реализира топката за мача с печелившо бекхенд-връщане по линията. "Това е ценна победа за мен. Победих двама по-добри играчи според класацията. Радвам се, че спечелих три победи тук", каза Врбенски, който тренира в Спарта (Прага).

