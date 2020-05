Испания Съкращения, намаляване на бюджета и промени в структурата на Барселона 28 май 2020 | 17:38 - Обновена Прочетена 150 0



В отдела има 40 служители, като се очаква между 15 и 20 да запазят работата си. Повечето от тях имат договори до края на юни и няма да им бъдат предложени нови. Някои от тях получават големи заплати, докато други са на временна заетост и взимат по 600 евро на месец.



Говорител на клуба заяви, че съкращенията са планирани от известно време и не са свързани с пандемията, но решението идва в момент, когато клубът трябва да се справя със ситуацията от здравната криза.



Повечето от скаутите са в отпуска от март, когато Ла Лига бе спряна. Те продължиха да получават пълните си заплати, докато играчите приеха намаление със 70 процента и изразиха желание да компенсират за загубите на служителите на клуба.



Барселона понесе тежък удар от кризата, като приходите от домакинските мачове, от музея и артикули спряха. Все още не се знае каква е точната ситуация с парите от телевизионни права, но вицепрезидентът Жорди Кардонер сподели, че вече са загубили 140 милиона евро за този период.



Според ESPN клубът може да поиска от играчите да намалят заплатите си и за следващия сезон, за когато а очакванията са бюджетът да е намален с 200 милиона. Освен това Барса е под натиск да продаде играчи за около 70 милиона евро до края на юни, за да балансира отчетите си.



