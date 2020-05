Бокс Майк Тайсън разкъса фланелката си и устрои меле на кеч (видео) 28 май 2020 | 16:49 - Обновена Прочетена 931 0



Тайсън излезе на сцената, разкъса фланелката си, след което устрои скандал и меле със звездата на WWE Криса Джерико, което прерасна в масов бой.

MIKE TYSON AND CHRIS JERICHO BRAWL



(via @AEWonTNT)pic.twitter.com/6OuNKfkqAR — B/R Wrestling (@BRWrestling) May 28, 2020 По-рано Майк Тайсън обяви, че е готов да се върне на ринга, за да участва в демонстративни двубои.

