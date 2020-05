Баскетбол Трансферен удар за Барселона 28 май 2020 | 15:03 - Обновена Прочетена 357 0



Nick Calathes and the Barcelona were already in negotiations with a deal of 5.5 million dollars on the table as @Eurohoopsnet had reported, and according to https://t.co/gRksR3eUog, the Greek-American guard accepted the deal — Luca D'Alessandro (@LucaDa18) May 28, 2020 Каталунците се нуждаеха от подпомагане на плеймейкърската позиция, след като клубът освободи Малкълм Дилейни преди няколко седмици. Калатес е един от най-добрите плеймейкъри в Европа, като през настоящия сезон записа 28 двубоя с екипа на "детелините" в Евролигата, в които се отчете с по 13.3 точки, 4.5 борби и 9.1 асистенции. Гръцкият плеймейкър Ник Калатес и Барселона водеха преговори за тригодишна сделка на стойност 5.5 милиона долара, а сега от Sport24.gr съобщават, че плеймейкърът на Панатинайкос се е съгласил да приеме офертата. Калатес и Панатинайкос вече се договориха да се разделят, въпреки валидния договор на гръцкия национал с клуба до лятото на 2021 година.Каталунците се нуждаеха от подпомагане на плеймейкърската позиция, след като клубът освободи Малкълм Дилейни преди няколко седмици. Калатес е един от най-добрите плеймейкъри в Европа, като през настоящия сезон записа 28 двубоя с екипа на "детелините" в Евролигата, в които се отчете с по 13.3 точки, 4.5 борби и 9.1 асистенции.

