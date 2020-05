НБА Осъдиха НБА за неплатени наеми 28 май 2020 | 14:44 Прочетена 75 0



копирано





Според информациите, наемът в магазина е 625 хиляди долара на месец, а Лигата не е платила дължащото се за месеците април и май, когато магазинът е бил затворен поради обстановката с COVID-19.



NBA Media Ventures has been sued for not paying rent in April & May for its 5th Ave, NY location.



Landlord demands over $1.25 million plus attorney's fees.https://t.co/tXokcovBar — Darren Heitner (@DarrenHeitner) May 27, 2020 Наемодател, който твърди, че Националната Баскетболна Асоциация не е платила повече от 1,25 милиона долара за наем в магазина си на Пето авеню, е завел дело срещу гигантската компания, съобщават от ESPN.Според информациите, наемът в магазина е 625 хиляди долара на месец, а Лигата не е платила дължащото се за месеците април и май, когато магазинът е бил затворен поради обстановката с COVID-19. "Подобно на други магазини за търговия на дребно на Пето авеню в Ню Йорк, магазинът на НБА трябваше да се затвори в резултат на пандемията от COVID-19. При тези обстоятелства не вярваме, че тези твърдения имат някаква стойност. Ние се опитахме и ще продължим да се опитваме да работим директно с наемодателя си, за да разрешим този въпрос по начин, справедлив за всички страни", споделя говорителят на НБА Майк Бас. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 75

1