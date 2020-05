НБА Приемането на Коби Брайънт в Залата на славата се забавя 28 май 2020 | 14:08 - Обновена Прочетена 184 0



Пандемията от COVID-19 отново попречва на баскетболните легенди да заемат мястото си в храма на най-великите. Покойният Коби Брайънт, както и Тим Дънкан и Кевин Гарнет, ще влязат в Залата на славата през пролетта на 2021 година, съобщи председателят на Борда на Залата на славата Джери Коланджело. "Със сигурност отменяме събитието. Ще трябва да го преместим за първото тримесечие на следващата година. Ще се срещнем след няколко седмици, за да разгледаме коя би била най-добрата възможност", заяви Коланджело за ESPN.

The Naismith Basketball Hall of Fame enshrinement ceremony for Kobe Bryant, Tim Duncan and Kevin Garnett will be pushed to 2021, ESPN's Jackie MacMullan reports. https://t.co/o1MnULa6PG — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 28, 2020 Останалите членове на Клас 2020 са великите треньори Еди Сътън и Руди Томянович, легендата на женския баскетбол Тамика Кечингс, треньорите на колежанските женски тимове Ким Мълки и Барбара Стивънс, както и бившият главен секретар на ФИБА Патрик Бауман, който почина през 2018 г.



