Англия Играчите от Висшата лига биха били в контакт със заразен футболист само по 39 секунди на мач 28 май 2020



Изследването, поискано от Висшата лига, анализира всички 288 мача до момента и е проведено от американската компания Second Spectrum, която има инсталирани камери при всяка една среща от елита на Англия. Резултатите показват, че ако един играч е заразен от коронавирус, то останалите футболисти на терена ще нарушат социалната дистанция от 2 метра и ще са в контакт със заразения средно по 39 секунди за цялата среща. Тези заключения се разминават доста от резултатите на подобно проучване, но от университет в Дания, които показват, че средното време, през което футболистите биха нарушили социалната дистанция и биха били в контакт с евентуално заразен играч, е 88 секунди, въпреки че разстоянието е било намалено на 1,5 метра. 'The study showed that players would be within the infection distance, if one player on the pitch had the virus, for an average of just 39 seconds during a match.' @JBurtTelegraph exclusive on the analysis that suggests low on-pitch risk to players https://t.co/kLArCvOBnQ — Telegraph Football (@TeleFootball) May 27, 2020



ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ Проучване, поискано от Висшата лига, показва, че рискът от това играчите да се заразят с коронавирус по време на мач е много нисък заради прекаленото кратко време, в което те са в контакт един с друг. Според Telegraph всички 20 клуба от Висшата лига единодушно са гласували за пристъпване на втори етап от "Проект рестарт", който позволява груповите тренировки на отборите, след като в сряда им са били предоставени резултатите от проучването.



