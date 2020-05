Тенис Квитова е на финал в Прага 28 май 2020 | 10:40 - Обновена Прочетена 439 0



Поставената под номер 1 в схемата от осем чешки състезателки Квитова надделя на полуфиналите над Катержина Синиакова със 7:5, 6:4.



Тя пропиля ранен пробив аванс, но след 5:5 направи ключова серия от пет поредни гейма по пътя си към крайния успех.

View this post on Instagram A post shared by Petra Kvitova (@petra.kvitova) on May 27, 2020 at 12:57pm PDT В спора за трофея Квитова ще се изправи срещу втората в схемата Каролина Мухова, който се справи с Барбора Стрицова с 6:1, 4:6, 10-6.



До финала в мъжката надпревара пък достигнаха Зденек Коларж и Михаел Връбенски.



229-ият в световната ранглиста на АТР Коларж надделя със 6:3, 7:6(3) над Вит Копржива, който в първия кръг елиминира в два сета втория в схемата Лукаш Росол.



