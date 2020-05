Върнаха всички пояси на Владимир Кличко

View this post on Instagram

Владимиру Кличко вернули чемпионские пояса, которыми он владел Бывшему чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял после поражения британцу Тайсону Фьюри осенью 2015 года. Источник, отмечает, что после того поражения три боксерские организации вернули украинцу пояса WBA Super, WBO и IBF, которыми он владел.Такой символический шаг стал следствием признания заслуг Кличко. Фьюри же были изготовлены новые пояса.

