Мощен рестарт на плажния волейбол в Германия

View this post on Instagram

Neu ist immer besser Liebe Freunde des Beachvolleyballs - das Warten hat bald ein Ende! Am 13.06. ist es soweit und das interaktivste Sportevent des Jahres startet mit der Beach Liga. Acht weibliche und acht mannliche Teams sind Teil dieses revolutionaren Ligasystems und treten gegeneinander an. Fur euch heißt das: 30 Tage in Folge den geilsten Sport rezipieren und gleichzeitig aktiv dabei sein! In den kommenden Tagen stellen wir euch hier das Teilnehmerfeld vor - also seid gespannt und schaut regelmaßig vorbei! . #diebeachliga #beachvolleyball #vorfreude #growingthegame #schtein

A post shared by Die Beach Liga (@diebeachliga) on May 26, 2020 at 11:14am PDT