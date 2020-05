ММА Багата: Срещу Сакаи ще гледам да не се стига до съдийско решение 28 май 2020 | 09:12 - Обновена Прочетена 713 0



Охрана пази от външни лица етажа в карантинния хотел преди битката в галата на UFC, българският ММА ас минава и втори тест за коронавирус



Благой Иванов-Багата се намира от вторник под карантина в хотел в Лас Вегас. Това е част от мерките заради коронавируса преди галата на UFC, част от която ще е и българският ММА ас от световно ниво в смесените бойни изкуства.



Призори в неделя наше време 33-годишният Иванов ще премери сили в клетката срещу бразилеца Аугусто Сакаи. Двубоят в тежка категория е предпоследният от бойната карта. Тя включва общо 11 мача.



Главният сблъсък е между бившия шампион в полусредна категория на веригата Тайрън Удли (САЩ) и бразилеца Жилберт Бурнс. Багата всъщност ще се бие в първата гала на територията на щата Невада в условията на разпространение на коронавируса. Предишните три се състояха във Флорида.

It's Fight week!!



Nice wee card @TWooodley vs @GilbertDurinho



Blagoy Ivanov vs @AugustoSakai@Trailblaze2top vs Daniel Rodriguez



"Направиха ни тестове за коронавирус и вече сме под карантина. При кантара в петък ще има още една проверка. В хотела се движим с маски постоянно. Има помещение за тренировки. Всеки разполага със собствено. На етажа е поставена охрана, за да се изключи някакъв случаен достъп на външни лица. Категорична забрана за излизане от хотела няма, но ни бе обявено, че не е желателно. По принцип тук, във Вегас, ситуацията с коронавируса е по-спокойна. Скоро се очаква да отворят всички зали. Намираме се във фаза 2", обясни Багата.

Той от години живее и тренира в Лас Вегас, тъй че преместването на битката със Сакай бе добре дошло за българина. Първоначално двамата трябваше да се срещнат в Сао Паулу. Залата там обаче бе преустроена в полева болница за заразени с коронавирус. След това галата с битката на Иванов бе преместена в САЩ за 23 май. Имаше вариант тя да е в Аризона, тъй като атлетическата комисия на Невада не бе отменила забраната си за провеждане на спортни събития. В крайна сметка това се случи и 11-те мача от картата ще се проведат на 30 май във Вегас.

"Първо трябваше да се бием със Сакаи на негова територия в Бразилия. Сега се наложи той да дойде в САЩ. Така се получи по-комфортно за мен. Смятам, че съм подготвен добре за сблъсъка. Нямам физически проблеми. Направих много тежки спаринги с Франсис Нгану. Даже в последния месец двамата почти редовно тренирахме заедно", разказа Иванов.



Преди мача на Багата със Сакаи камерунецът пък е влязъл в ролята на спаринг партньор на българина. Бразилецът е на 29 г. и на ММА ринга има 14 победи и 1 загуба. Спечелил е последните си 5 двубоя. Иванов е записал 18 победи и 3 загуби. Последната дойде на 2 ноември миналата година.

UFC on ESPN 9 - Blagoy Ivanov vs Augusto Sakai

"Както казах, подготвих се солидно. Затова настройката ми е този път да не се стига до съдийско решение. Сакаи е по-млад от мен, но аз пък имам повече опит. Иначе притежава добра бойна стойка. Раздвижен е, използва доста краката си", заяви Иванов. Той коментира това, че мачът ще е без публика, по следния начин: "Със сигурност ще е различно, но за нас като професионалисти това не би трябвало да е от значение. Важното е, че спортът сезавръща, макар и по такъв начин. Всъщност ММА е първият спорт, който започна отново да организира събития в САЩ в условията на коронавируса, който спря всичко по света. По-конкретно го направи UFC. Чувствам се горд, че съм част от тази верига. Тя показва на хората, че нещата започват да се нормализират. Иначе и без публика по трибуните аз ще се бия за България, за всички, които ме подкрепят, както винаги съм го правил. Ще дам всичко от себе си за победата над Сакай."

Според Багата преместването 2 пъти на мача е било плюс за него, защото така е имал повече време за подготовка.



Според Багата преместването 2 пъти на мача е било плюс за него, защото така е имал повече време за подготовка.

