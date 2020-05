Европейски футбол Ливингстън продължи договора на вратар след допитване в "Туитър" 27 май 2020 | 22:56 Прочетена 50 0



37-годишният полупрофесионалист Мали, чиято основна работа е строителна компания, получи предложение от клубната управа да се откаже от нов контракт, за да може спестената сума от неговата заплата в трудната ситуация заради пандемията от коронавирус да бъде отделена за възнаграждение на по-млад играч.

| The people have spoken – @Maley1Gary stays!



With almost 200,000 votes cast on our twitter poll & over 1 million impressions worldwide, the fans have spoken and as a result, goalkeeper Gary Maley has today signed a one-year extension at the club.



https://t.co/tiNhaJGiuX pic.twitter.com/I5AGFiYvQG — Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 27, 2020

В последствие от ръководството на отбора с около 1000 притежатели на сезонни билети от стадион "Тони Макарони Арени" с капацитет 95123 места, известен още и като "Спагетихад", реши да остави всичко в ръцете на феновете с допитване в социалната мрежа.

Във вота изненадващо се включиха194544 души, като малко над 70 процента гласуваха Мали да получи нов договор.



Вратарят-ветеран обяви, веднага след като подписа, че ще дари първите си две заплати на благотворителната фондация Джон О'Бърн в помощ на болни деца.



