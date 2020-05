Европейски футбол Съмнения за COVID-19 в Болоня 27 май 2020 | 19:13 - Обновена Прочетена 103 0



Отборът на Болоня отмени днешната си тренировка заради съмнение за заразен с коронавирус служител, свързан с първия отбор. В съобщение на официалния сайт на клуба се казва, че отборът ще бъде поставен под карантина, ако тестовете потвърдят наличие на COVID-19. Утре футболистите ще тренират по специален режим при спазване на социална дистанция.



#Bologna ‘suspect’ an unnamed member of their first team has #Coronavirus https://t.co/Gh5jJklrPF #COVID19 pic.twitter.com/PP6UivfnAa — footballitalia (@footballitalia) May 27, 2020 "Последните изследвания, направени в първия отбор, показаха подозрителен случай, който може да е положителен за COVID-19. Докато излязат окончателните резултати, утре футболистите ще тренират индивидуално по различно време, без да използват съблекалнята и останалите общи помещения", се казва в съобщението.

